Mauro: "Col Napoli per la Juventus rischia di essere sportivamente una tragedia! Chi sta peggio tra Allegri e Spalletti? Dico..."

Ultime notizie SSC Napoli - Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport.

«Alla Juventus manca completamente il senso di appartenenza. Intanto lo spogliatoio è una torre di Babele che mi ricorda le critiche che si facevano sull’Inter di Moratti. Poi c’è un gruppo di giocatori che in campo quando la palla ce l’ha il compagno si nasconde. Contro il Genoa ho visto solo un calciatore che una volta si è assunto la responsabilità di rischiare: Kolo Muani, quando ha dribblato due avversari e ha messo il pallone in mezzo. Il resto è stata una cosa imbarazzante».

Non vede responsabilità di Spalletti?

«Ho sempre detto e lo ripeto: quando si vince l’allenatore ha il 30% di merito, quando si perde il 30% di demerito. Il resto è dei calciatori. Spalletti è uno che sa stare in situazioni difficili e con lui, in pochissimo tempo, ho visto giocare la Juve in maniera stupefacente. Adesso, invece, sembra la Juve di Tudor, con tutto il rispetto per il croato: una squadra involuta, senza capo né coda. Fossi in Luciano, però, io parlerei tanto delle assenze di Yildiz, Thuram e Locatelli. Lui è un grande a non farlo, ma se qualcuno comincia a rompergli le scatole, allora sarebbe giusto ricordare che mancano tre giocatori importantissimi».

Domenica a Torino arriva il Napoli: sarà una sfida delicatissima...

«Per la Juve rischia di essere sportivamente una tragedia, perché se pareggia o perde la situazione diventa davvero drammatica. Ma anche il Napoli non è che se la passi meglio: fino a mercoledì sera aveva tre punti in meno dei bianconeri. Certamente, non è lo Juve-Napoli che ricordo io...».

Secondo lei chi sta peggio tra Spalletti e Allegri?