Esonero Spalletti? Oltre Conte un altro nome caldissimo: sarebbe un traghettatore
Esonero Spalletti, chi potrebbe arrivare alla Juventus
L'aria attorno alla panchina della Juventus si è fatta pesantissima e l'incrocio di domenica contro il Napoli rappresenta a tutti gli effetti un'ultima spiaggia per Luciano Spalletti.
In un clima teso, segnato dal ritiro forzato e dai veleni interni allo spogliatoio, il nome di Antonio Conte torna inevitabilmente ad aleggiare sull'ambiente bianconero come il candidato naturale per una ripartenza come conferma anche La Repubblica oggi in edicola. E il tecnico sarebbe propenso a parlarne e ad accettare eventualmente.
Esonero Spalletti? Spunta Conceição come traghettatore
Tuttavia, come evidenzia lo stesso quotidiano, in caso di ipotesi traghettatore da parte della società bianconera sarebbe un altro il nome cerchiato in rosso:
Se invece servisse un traghettatore, oltre ai nomi di Pioli e Deschamps prende forza quello di Sergio Conceição, che in una situazione analoga ha portato il Milan a due finali e accetterebbe un incarico ponte. Per il futuro, Carnevali pensa (pensava?) a Simone Inzaghi, ma il presente che frana sta scombinando ogni piano.