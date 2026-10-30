Esonero Spalletti? Oltre Conte un altro nome caldissimo: sarebbe un traghettatore

L'aria attorno alla panchina della Juventus si è fatta pesantissima e l'incrocio di domenica contro il Napoli rappresenta a tutti gli effetti un'ultima spiaggia per Luciano Spalletti.

In un clima teso, segnato dal ritiro forzato e dai veleni interni allo spogliatoio, il nome di Antonio Conte torna inevitabilmente ad aleggiare sull'ambiente bianconero come il candidato naturale per una ripartenza come conferma anche La Repubblica oggi in edicola. E il tecnico sarebbe propenso a parlarne e ad accettare eventualmente.

Esonero Spalletti? Spunta Conceição come traghettatore

Tuttavia, come evidenzia lo stesso quotidiano, in caso di ipotesi traghettatore da parte della società bianconera sarebbe un altro il nome cerchiato in rosso: