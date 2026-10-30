Allegri ha tre certezze per la Juventus e due giorni per decidere gli altri otto calciatori!

Ultime notizie SSC Napoli - Il trio capolavoro del centrocampo partenopeo Anguissa-De Bruyne-McTominay rappresenta l’unica certezza per Allegri in vista della sfida di domenica allo Stadium contro la Juventus, per gli altri 8 da schierare avrà ancora due giorni di tempo per decidere.

Come racconta Tuttosport, si comincia dal portiere perchè tra Meret e Milinkovic-Savic c’è l’imbarazzo della scelta, senza dover necessariamente decidere chi è il titolare.

“In difesa dovrebbe essere riproposta la coppia di alta affidabilità Rrahmani-Rafa Marin anche se c’è da capire se il kosovaro sarà al top: a Monza è uscito nell’intervallo per dare spazio a Marianucci. Al centro dell’attacco ci sarà Hojlund, che alla Juventus segnò una doppietta un anno fa al Maradona, con ai lati il rigenerato Politano ed un Lang in netta ripresa. In panchina, poi, tanti altri elementi di qualità da utilizzare”