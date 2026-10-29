Juric a DAZN: "L'abbiamo pagata cara contro una grande squadra come il Napoli"

Ultime notizie Napoli - Ivan Juric, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Mancanza di malizia? Primo tempo ottimo, ancora meglio nell’avvio di secondo tempo. Abbiamo regalato il secondo e terzo gol, il secondo è clamoroso e nel terzo dovevamo gestirla meglio. Percepisco che non c’è senso di pericolo, come dice il mio amico Milanetto è per la gioventù e ancora non siamo cresciuti nei piccoli particolari. Oggi l’abbiamo pagata cara contro una grande squadra, anche facendo un primo tempo ad alti livelli ed un buon avvio di secondo tempo.

Varela cresce perché lavora e vede cose che ancora non fa bene e che può ,migliorare. Lavora come un matto in settimana e in partita vedo cose che solo venti giorni fa faceva poco o meno. Ha margini di miglioramento allucinanti, è un giocatore a posto, umile e fantastico. Speriamo che continui così.

Colombo? Devo fargli i complimenti, ha sofferto tanto per problemi alla schiena. L’ho visto bene e l0ho buttato dentro. È stato concentrato per tutta la partita. Ondoa ogni tanto commette ingenuità, ma da allenatore non è facile, ma sono con lui e credo in lui. In questo momento subiamo qualche ingenuità, ma questo ragazzo ci crede".