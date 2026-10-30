Juventus, ipotesi Conceicao traghettatore: può allenare suo figlio

La Juventus continua a valutare diverse soluzioni per la panchina in vista dei prossimi mesi. In caso di separazione anticipata da Luciano Spalletti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di affidarsi a un allenatore con un incarico temporaneo, valido soltanto fino al termine della stagione.

Tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe anche Sergio Conceicao, ex tecnico di Milan e Porto. L'allenatore portoghese avrebbe manifestato la propria disponibilità ad accettare un contratto di breve durata, con scadenza fissata a giugno.

Juventus, Conceicao disponibile: contratto fino a giugno

L'ipotesi Sergio Conceicao starebbe prendendo spazio nelle valutazioni della società bianconera. Il tecnico sarebbe disposto a sedersi sulla panchina della Juventus anche con un accordo limitato a pochi mesi, senza necessariamente legarsi al club con un progetto pluriennale.

Una soluzione che permetterebbe alla dirigenza di gestire la fase finale della stagione e rimandare a giugno le valutazioni definitive sul futuro della guida tecnica.

Jorge Mendes può favorire la trattativa

Un ruolo importante nell'eventuale operazione potrebbe essere ricoperto da Jorge Mendes. Il noto procuratore, che cura gli interessi di diversi protagonisti del calcio internazionale, potrebbe svolgere un lavoro di mediazione per avvicinare le parti e facilitare il raggiungimento di un'intesa.

Al momento si tratta di un'ipotesi di mercato, ma la disponibilità attribuita a Conceicao rappresenterebbe un elemento da tenere in considerazione nelle strategie della Juventus.

Conceicao ritroverebbe il figlio Francisco a Torino

L'eventuale arrivo a Torino avrebbe anche un risvolto familiare. Sergio Conceicao ritroverebbe infatti il figlio Francisco Conceicao, attualmente alla Juventus, che ha già allenato durante la precedente esperienza sulla panchina del Porto.

Un intreccio che aggiunge un elemento particolare a una possibile operazione di mercato. Per ora, però, il futuro della panchina bianconera resta legato alle decisioni della società e agli sviluppi della situazione con Luciano Spalletti.