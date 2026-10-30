Tuttosport su Lobotka: ko meno grave del previsto, potrebbe permettere il ritorno in campo anticipato
Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Come racconta Tuttosport, infortunio meno grave di quanto si fosse sospettato e che potrebbe permettere a Lobotka di tornare in campo a metà dicembre.
“Considerando i due punti di infortunio, i tempi di recupero possono essere stimati tra le cinque e le sette settimane, salvo imprevisti o rallentamenti nella riabilitazione. In maniera ottimistica potrebbe saltare 7 partite e tornare tra i convocati per la partita casalinga di Champions contro il Bruges l’8 dicembre, oppure la domenica successiva - sempre al Maradona - nel big match contro il Milan”