Calciomercato Napoli: cessione di Noa Lang a gennaio? L'Eredivisie osserva

Calciomercato SSC Napoli, tutto da definire il futuro di Noa Lang che potrebbe ancora lasciare i partenopei a gennaio.

Sul futuro di Noa Lang c'è l'interesse dell'Eredivisie, come racconta il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur:

"Noa Lang potrebbe trasferirsi a gennaio, con una partenza dal Napoli considerata una possibilità realistica. I giganti dell'Eredivisie hanno mostrato interesse anche la scorsa estate ma non erano disposti a spendere circa 25 milioni di euro all'epoca. Un quadro più chiaro riguardo al futuro di Lang è previsto emergere con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio".