Italiano rivela: "Ecco come è andata con il Napoli. Tra me e De Laurentiis..."

Vincenzo Italiano torna a parlare del Napoli e svela alcuni retroscena legati ai contatti avuti con Aurelio De Laurentiis durante la scorsa estate. L'attuale allenatore del Besiktas ha affrontato l'argomento nel corso della ventiduesima puntata di Sky Calcio Unplugged, il podcast condotto da Fayna insieme a Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio.

Italiano e Napoli, il retroscena sul rapporto con De Laurentiis

Nel corso dell'intervista, Vincenzo Italiano ha raccontato come non sia mai arrivata una vera e propria occasione per approdare sulla panchina azzurra, pur in presenza di una stima reciproca con il presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: "Tra me e De Laurentiis c'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale, non si riesce ad avere un contatto vero e proprio. Sono contento della stima che ha nei miei confronti e che ha sempre avuto ma alla fine si fanno delle scelte. Loro hanno intrapreso un percorso, io un altro. Ora sogno di vincere uno scudetto con il Besiktas".

Una parentesi che non ha trovato il lieto fine, dunque, con le strade del tecnico e del Napoli che hanno preso direzioni differenti. Adesso Italiano guarda alla sua avventura in Turchia, con un obiettivo ambizioso: conquistare il titolo nazionale con il Besiktas.

Durante la chiacchierata c'è stato spazio anche per un ricordo speciale, quello di Diego Armando Maradona, nel giorno del compleanno del Pibe de Oro. L'allenatore ha raccontato il legame nato con il campione argentino: "Negli anni di Napoli son cresciuto con Maradona che ha spinto la squadra e che ha vinto il Mondiale in Messico, mi sono innamorato di tutto ciò che faceva in campo. In ufficio ho due foto due che non devono mai mancare".