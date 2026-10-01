Palinsesto CN24 TV, la programmazione della settimana: cosa vedere oggi?

CalcioNapoli24 Tv cambia, si trasforma e amplia il proprio palinsesto per offrirVi, gratis, ancora più contenuti.

Il nuovo palinsesto TV di CalcioNapoli24

Giovedì 1 ottobre:

* 00:00 - Speciale Spiagge della Salute

* 01:30 - Gli Occasionali Ciro Ceruti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 02:30 - Funny Moon puntata 31-32-33

* 04:00 - Mangiare sano con la Dott.ssa Angela Romano

* 05:00 - Adiletta, fluentemente parlando

* 06:00 - I cortometraggi di James La Motta

* 07:35 - Gianni Fiorellino in concerto alla Reggia di Caserta

* 07:45 - Gli Occasionali Emiliana Cantone - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 08:45 - Dolci che passione

* 09:00 - Funny Moon puntata 22-23

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - Le ricette in cucina

* 14:30 - TG pranzo

* 14:45 - We can dance (15 minuti)

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 18:00 - Filo diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - Speciale Campania film festival

* 19:45 - LIVE REACTION Fiorentina-Napoli

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Venerdì 2 ottobre:

* 00:30 - Le ricette in tv

* 00:45 - We can Dance (1 ora)

* 01:45 - Gli Occasionali Gigi Soriani - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 02:45 - I cortometraggi di James La Motta

* 04:20 - Gli Occasionali Mavi - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 05:20 - Gli Occasionali Dino Piacenti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 06:20 - Gli Occasionali Thayla Orefice - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 07:20 - Funny Moon puntata 27-28

* 08:20 - Dolci che passione

* 09:30 - We can Dance (30 minuti)

* 10:00 - Gli Occasionali Gli Arteteca - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - Speciale Campania film festival

* 14:30 - TG pranzo

* 14:45 - Le interviste di CN24: Mariano Bogliacino

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 18:00 - Filo diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - Scuola a tutto campo

* 20:00 - Primavera 2, Napoli-Catanzaro (replica)

* 21:45 - San Gennaro day

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Sabato 3 ottobre:

* 00:25 - We can Dance (1 ora)

* 01:25 - Scuola a tutto campo

* 02:00 - LIVE REACTION Champions League, Napoli-Arsenal (replica)

* 07:00 - Le ricette in cucina

* 08:00 - Speciale Campania film festival-We can dance (15 minuti)

* 08:45 - Il Napoli che tutti abbiamo dimenticato

* 10:00 - Primavera 2, Napoli-Catanzaro (replica)

* 11:45 - We can dance (15 minuti)

* 12:00 - Premio I Faraglioni, lo speciale

* 12:05 - Le interviste di CN24: Ezequiel Lavezzi

* 12:15 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 14:15 - Sul balcone della storia: là de nacque il Napoli

* 15:00 - TG pranzo

* 15:15 - Il Napoli che tutti abbiamo dimenticato

* 16:30 - Filo diretto (replica)

* 17:30 - Speciale Campania film festival

* 18:00 - Funny Moon

* 18:30 - Dolci che passione

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - We can Dance (30 minuti)

* 19:45 - Le interviste di CN24: Gianfranco Zola, Francesco Montervino, Diego Armando Maradona Jr

* 21:15 - Scuola a tutto campo

* 22:00 - We can Dance (1 ora)

* 23:00 - LIVE REACTION - Fiorentina-Napoli (replica)

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Domenica 4 ottobre:

* 03:45 - Napoli 100, il corteo e la festa da Piazza Plebiscito (replica)

* 10:15 - LIVE REACTION - Fiorentina-Napoli (replica)

* 15:00 - TG pranzo

* 15:15 - Funny Moon

* 15:45 - Gli Occasionali Gli Arteteca - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 16:45 - Gli Occasionali Ciro Giustiniani - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 17:45 - Gli Occasionali Luca Ceruti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 18:45 - Gli Occasionali Ernesto Lama - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 19:30 - TG cena

* 19:45 - We can Dance (30 minuti)

* 20:15 - Le interviste di CN24: Gianfranco Zola, Francesco Montervino, Diego Armando Maradona Jr, Ruben Maldonado, Alemao, Costanzo Celestini, Moreno Ferrario, Gokhan Inler, Roberto Bordin

* 23:00 - We can Dance (1 ora)

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Lunedì 5 ottobre:

* 00:00 - Napoli 100, la festa dei tifosi azzurri

* 07:40 - Dolci che passione

* 09:00 - Funny Moon puntata 1-2

* 10:00 - ‘Gli Occasionali-DaVR’ - stagione 3 - Podcast (replica)

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - TG pranzo

* 14:15 - 1Station

* 14:45 - Dolci che passione

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 18:00 - Filo diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - We can dance (30 minuti)

* 19:45 - Funny Moon puntata 1-2-3-4

* 21:45 - Dolci che passione

* 22:30 - Sul balcone della storia: là dove nacque il Napoli

* 23:20 - We can dance (1 ora)

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Martedì 6 ottobre:

* 00:20 - LIVE REACTION Fiorentina-Napoli (replica)

* 05:05 - Gli Occasionali Sandy Nuni - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 06:05 - We Can dance (15 minuti)

* 06:20 - Funny Moon puntata 1-2

* 07:20 - Gli Occasionali Jhosef - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 08:10 - Gli Occasionali Sam - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 09:10 - Gli Occasionali Ernesto Lama - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 09:55 - Gli Occasionali Dario Sansone - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - TG pranzo

* 14:15 - 1Station

* 14:45 - Le interviste di CN24: Claudio Bellucci

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (replica)

* 18:00 - Filo diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - We can dance (30 minuti)

* 19:45 - We can Dance (15 minuti)

* 20:00 - Le ricette in tv

* 20:30 - Scuola a tutto campo

* 21:15 - Dolci che passione

* 23:00 - We can Dance (1 ora)

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Mercoledì 7 ottobre:

* 00:00 - LIVE REACTION Fiorentina-Napoli (replica)

* 04:45 - Le ricette in cucina

* 06:00 - Torneo Cercola, in campo per Giuseppe

* 08:00 - I cortometraggi di James La Motta

* 09:35 - Speciale Sal Da Vinci all'EuroVision

* 09:50 - Premio I Faraglioni, lo speciale

* 10:00 - Gli Occasionali Sam - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - TG pranzo

* 14:15 - 1Station

* 14:45 - Premio I Faraglioni, lo speciale

* 14:55 - Le interviste di CN24: Lorenzo Insigne

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 18:00 - Filo Diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - We can dance (30 minuti)

* 19:45 - Premio I Faraglioni, lo speciale

* 19:50 - Petrarca, l’intervista

* 20:00 - Scuola a tutto campo

* 20:40 - Speciale Santobono-Pausillipon

* 21:05 - Progetto Abbracci

* 21:40 - Again a Los Angeles, De Laurentiis cittadino onorario: il film di CN24

* 22:40 - Dolci che passione

* 23:00 - We can dance (1 ora)

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Giovedì 8 ottobre:

* 00:00 - Speciale Spiagge della Salute

* 01:30 - Gli Occasionali Ciro Ceruti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 02:30 - Funny Moon puntata 31-32-33

* 04:00 - Mangiare sano con la Dott.ssa Angela Romano

* 05:00 - Adiletta, fluentemente parlando

* 06:00 - I cortometraggi di James La Motta

* 07:35 - Gianni Fiorellino in concerto alla Reggia di Caserta

* 07:45 - Gli Occasionali Emiliana Cantone - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 08:45 - Dolci che passione

* 09:00 - Funny Moon puntata 1-2

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - TG pranzo

* 14:15 - 1Station

* 14:45 - We can dance (15 minuti)

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 18:00 - Filo diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - We Can Dance (30 minuti)

* 19:45 - LIVE REACTION Fiorentina-Napoli

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Venerdì 9 ottobre:

* 00:30 - Le ricette in tv

* 00:45 - We can Dance (1 ora)

* 01:45 - Gli Occasionali Gigi Soriani - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 02:45 - I cortometraggi di James La Motta

* 04:20 - Gli Occasionali Mavi - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 05:20 - Gli Occasionali Dino Piacenti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 06:20 - Gli Occasionali Thayla Orefice - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 07:20 - Funny Moon puntata 27-28

* 08:20 - Dolci che passione

* 09:30 - We can Dance (30 minuti)

* 10:00 - Gli Occasionali Gli Arteteca - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 11:00 - Febbre a 90° Vikonos

* 12:00 - CalcioNapoli24 LIVE (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 14:00 - TG pranzo

* 14:15 - 1Station

* 14:45 - Le interviste di CN24: Mariano Bogliacino

* 15:00 - Filo diretto (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 16:00 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 18:00 - Filo diretto (replica)

* 19:00 - TG serale

* 19:15 - Scuola a tutto campo

* 20:00 - Primavera 2, Napoli-Catanzaro (replica)

* 21:45 - San Gennaro day

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Sabato 10 ottobre:

* 00:25 - We can Dance (1 ora)

* 01:25 - Scuola a tutto campo

* 02:00 - LIVE REACTION Champions League, Napoli-Arsenal (replica)

* 07:00 - Le ricette in cucina

* 08:30 - We can dance (15 minuti)

* 08:45 - Il Napoli che tutti abbiamo dimenticato

* 10:00 - Primavera 2, Napoli-Catanzaro (replica)

* 11:45 - We can dance (15 minuti)

* 12:00 - Premio I Faraglioni, lo speciale

* 12:05 - Le interviste di CN24: Ezequiel Lavezzi

* 12:15 - Sul balcone della storia: là dove nacque il Napoli

* 13:00 - Il Napoli che tutti abbiamo dimenticato

* 14:15 - TG pranzo

* 14:30 - CalcioNapoli24 LIVE (Replica)

* 16:30 - Filo diretto (replica)

* 17:30 - We can Dance (30 minuti)

* 18:00 - Funny Moon

* 18:30 - TG serale

* 18:45 - LIVE REACTION Napoli-Frosinone (LIVE) (anche su Youtube e in streaming)

* 23:45 - We can Dance (1 ora)

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Domenica 11 ottobre:

* 00:45 - Le ricette in cucina

* 02:00 - Gli Occasionali Ernesto Lama - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 02:45 - Gli Occasionali Ciro Ceruti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 03:45 - Napoli 100, il corteo e la festa da Piazza Plebiscito (replica)

* 10:15 - Gli Occasionali Gli Arteteca - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 11:15 - Gli Occasionali Ciro Giustiniani - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 12:15 - Gli Occasionali Luca Ceruti - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 13:15 - Gli Occasionali Ernesto Lama - stagione 3 - Podcast (Replica)

* 14:00 - TG pranzo

* 14:15 - Le interviste di CN24: Gianfranco Zola e Francesco Montervino

* 15:15 - LIVE REACTION Napoli-Frosinone (replica)

* 20:15 - TG cena

* 20:30 - Le interviste di CN24: Gianfranco Zola, Diego Armando Maradona Jr, Ruben Maldonado, Alemao

* 23:00 - We can Dance (1 ora)

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