Monza-Napoli, ultimissime Sky: Marianucci terzino al posto di Di Lorenzo! Ecco le probabili formazioni
Formazioni 15:15
Monza Napoli
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Le probabili formazioni di Monza Napoli secondo Sky Sport
Monza-Napoli è la prossima partita del campionato italiano di Serie A, in programma questa sera ore 20:45 allo stadio Brianteo. Oggi la redazione di Sky Sport anticipa le probabile formazioni con le ultimissime notizie sulle scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric.
Probabili formazioni Monza-Napoli
Nel Monza l'unico ballottaggio è quello tra Robinson e Ngonge, con il primo in vantaggio per giocare alle spalle di Varela. Juric conferma la difesa a tre con Lucchesi, Carboni e Goglichidze, mentre in rosa peserà l'assenza di Folorunsho non convocato. Chances per Ondoa a centrocampo. Nel Napoli invece tanti cambi con l'inserimento dal primo minuto di Milinkovic-Savic al posto di Meret, Marianucci al posto di Di Lorenzo e Giovane al posto di Lang.
Di seguito le probabili formazioni di Monza Napoli così come riportate da Sky Sport:
- MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Mota Carvalho; Varela.
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane.
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