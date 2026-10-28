Monza-Napoli, ultimissime Sky: Marianucci terzino al posto di Di Lorenzo! Ecco le probabili formazioni

Monza-Napoli è la prossima partita del campionato italiano di Serie A, in programma questa sera ore 20:45 allo stadio Brianteo. Oggi la redazione di Sky Sport anticipa le probabile formazioni con le ultimissime notizie sulle scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric.

Probabili formazioni Monza-Napoli

Nel Monza l'unico ballottaggio è quello tra Robinson e Ngonge, con il primo in vantaggio per giocare alle spalle di Varela. Juric conferma la difesa a tre con Lucchesi, Carboni e Goglichidze, mentre in rosa peserà l'assenza di Folorunsho non convocato. Chances per Ondoa a centrocampo. Nel Napoli invece tanti cambi con l'inserimento dal primo minuto di Milinkovic-Savic al posto di Meret, Marianucci al posto di Di Lorenzo e Giovane al posto di Lang.

Di seguito le probabili formazioni di Monza Napoli così come riportate da Sky Sport: