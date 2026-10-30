Il ko di Lobotka permette ad Allegri di insistere con un esperimento molto ben riuscito

Ultime notizie SSC Napoli - Il ko del playmaker di riferimento Stanislav Lobotka permette a Massimiliano Allegri di insistere con quello che rappresenta finora un esperimento molto ben riuscito, cioè l’abbassamento di Kevin De Bruyne nel ruolo di regista, con André Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay ai suoi lati.

Come racconta Tuttosport, non è un caso se il Napoli ha ripreso a segnare a raffica da quando i due colossi del centrocampo sono tornati a fare coppia fissa.