Il ko di Lobotka permette ad Allegri di insistere con un esperimento molto ben riuscito
Ultime notizie SSC Napoli - Il ko del playmaker di riferimento Stanislav Lobotka permette a Massimiliano Allegri di insistere con quello che rappresenta finora un esperimento molto ben riuscito, cioè l’abbassamento di Kevin De Bruyne nel ruolo di regista, con André Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay ai suoi lati.
Come racconta Tuttosport, non è un caso se il Napoli ha ripreso a segnare a raffica da quando i due colossi del centrocampo sono tornati a fare coppia fissa.
“Nelle ultime tre partite 11 gol realizzati. In campionato il Napoli ha messo a segno 17 gol in 9 partite, 7 nelle ultime due: nelle 7 precedenti, senza la coppia McTominay-Anguissa, i gol all’attivo era stati solo 10.
Oggi il "corto muso" non esiste più (7 gol subiti nelle ultime 3), ha ceduto il posto ad un attacco che ha ripreso a segnare con continuità con il ritorno al 4-3-3. I numeri lo confermano. 8 partite giocate con il 4-3-3, 7 i gol segnati e 5 assist, una partecipazione al gol di 1,6 per partita”