"Allegri, Spalletti e Conte si odiano...", Repubblica svela cosa potrebbe accadere domenica
Retroscena Allegri-Spalletti-Conte
Juventus-Napoli non è mai una partita come le altre, ma il prossimo incrocio allo Stadium si preannuncia ancor più pesante in quanto si tratta di un vero e proprio spartiacque per le sorti della stagione e per le panchine di entrambe le squadre.
Se quella di Massimiliano Allegri ha trovato sicuramente più stabilità dopo le ultime tre partite tra Champions League e Serie A, la situazione di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera è invece estremamente delicata: in caso di mancato successo contro il Napoli, il tecnico rischia seriamente l'esonero, con la società bianconera pronta a valutare decisioni drastiche per non compromettere la stagione. E il tutto con l'ombra di Antonio Conte che aleggia sulla Continassa ormai già da mesi.
Retroscena Allegri-Spalletti-Conte: non scorrerebbe buon sangue
Ne parla anche La Repubblica oggi in edicola:
Il destino della Juventus è racchiuso nello strano triangolo Allegri-Spalletti-Conte, tre allenatori che si detestano l'un l'altro o che perlomeno non si stanno simpatici.
Allegri potrebbe silurare Spalletti per interposto Landucci, lo storico vice che domenica allo Stadium sostituirà lo squalificato Max, liberando così il posto per Conte.
Tutti e tre hanno in comune la Juve e il Napoli, due di loro anche la Nazionale. Sono i reduci di una stagione al tramonto, eppure è tra loro che la Juve si dibatte.