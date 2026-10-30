"Allegri, Spalletti e Conte si odiano...", Repubblica svela cosa potrebbe accadere domenica

Juventus-Napoli non è mai una partita come le altre, ma il prossimo incrocio allo Stadium si preannuncia ancor più pesante in quanto si tratta di un vero e proprio spartiacque per le sorti della stagione e per le panchine di entrambe le squadre.

Se quella di Massimiliano Allegri ha trovato sicuramente più stabilità dopo le ultime tre partite tra Champions League e Serie A, la situazione di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera è invece estremamente delicata: in caso di mancato successo contro il Napoli, il tecnico rischia seriamente l'esonero, con la società bianconera pronta a valutare decisioni drastiche per non compromettere la stagione. E il tutto con l'ombra di Antonio Conte che aleggia sulla Continassa ormai già da mesi.

Retroscena Allegri-Spalletti-Conte: non scorrerebbe buon sangue

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