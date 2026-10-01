Maglia Napoli 2026 2027 in vendita online! Ecco il link per acquistarla

Informazione pubblicitaria - La nuova maglia SSC Napoli 2026-2027 in vendita anche su Amazon! La nuova maglia per il Centenario del Napoli è finalmente in vendita e può essere acquistata online anche sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 150,00 euro. Il pantaloncino ufficiale costa invece 50,00 euro.

Prezzo : 150,00 euro

: 150,00 euro Link per acquistare la maglia : https://amzn.to/44MPJ0W

: https://amzn.to/44MPJ0W Link per acquistare il pantaloncino : https://amzn.to/3TtGYq9

: https://amzn.to/3TtGYq9 Scopri lo store SSC Napoli: https://amzn.to/4f7ZVWI

*Ti ricordiamo che in qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi idonei generati dai link in questo articolo.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto

Maglia Napoli 2026 2027

Se ti stai chiedendo dove acquistare la nuova maglia del Napoli, allora sappi che adesso è disponibile anche in vendita online sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 150,00 euro. Le taglie disponibili sono S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Scopri tutti i dettagli della nuova maglia: https://amzn.to/3Rp2kEv

Scopri i dettagli del nuovo pantaloncino: https://amzn.to/3TtGYq9

La prima Maglia del Napoli 2026 2027 nasce per celebrare il centenario del club. L’esclusiva colorazione Centenary Blue rende omaggio ai 100 anni del club, reinterpretando l’identità azzurra attraverso uno stile elegante, moderno e ricco di dettagli celebrativi. Sul petto domina il nuovo logo ufficiale del Centenario, simbolo di una storia leggendaria vissuta insieme al popolo partenopeo, accompagnato dai loghi EA7 e MSC integrati armoniosamente nel design della maglia.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto

Novità assoluta di questa stagione, la tecnologia NFC che ti permette di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli, applicata all’interno della patch “Authentic”, simbolo di originalità e autenticità del prodotto Il retro collo è personalizzato con la scritta “Partenopei”, tributo alle radici e all’orgoglio di un’intera città. Completano la nuova maglia Napoli ufficiale lo sponsor Sorgesana sul retro e il logo Dongfeng sulla manica.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto

Realizzata in poliestere leggero e performante, la maglia ufficiale del Napoli richiama la texture del tradizionale tessuto a maglia, come nelle maglie anni '80. Gli inserti in rete sotto le maniche favoriscono massima traspirabilità e libertà di movimento, garantendo comfort e prestazioni elevate.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto

La vestibilità Regular Fit unisce comfort e stile, adattandosi perfettamente sia alle esigenze del gioco del calcio, garantendo libertà di movimento come quella dei calciatori professionisti, sia ai momenti fuori dal campo, grazie al suo design elegante e versatile ideale per il tempo libero e le uscite quotidiane.

Guarda tutte le foto della nuova maglia Napoli: https://amzn.to/3Rp2kEv