Dopo un anno infelice per due motivi, ora sembra che De Bruyne abbia ricominciato a divertirsi sul serio

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo un anno infelice per il grave infortunio e complesso per mancanza di feeling con Antonio Conte, sembra che Kevin De Bruyne abbia ricominciato a divertirsi sul serio.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lobotka garantisce equilibri che solo lui sa dare “mentre con Kevin la squadra è più verticale e sicuramente più fantasiosa e d’impatto in fase offensiva. Ha dimostrato di poter coprire molto campo e di seminare spesso e volentieri lo scompiglio a ridosso dell’area avversaria. Per poi piazzare assist splendidi come quello offerto a McTominay contro il Bodø/Glimt oppure colpire in prima persona. Già quattro i gol realizzati”.