La grinta di Rafa Marin e KDB, le esultanze di Politano-Hojlund e Lobotka KO: tutti gli scatti di Monza-Napoli | FOTOGALLERY CN24

Ultime notizie Serie A - Vittoria di cinismo e cattiveria, ma anche di qualità e dominio nel secondo tempo: gli azzurri trionfano in trasferta, Monza-Napoli finisce 1-4. Coi gol di Hojlund, Politano, Rafa Marin e Kevin De Bruyne. L'unica nota stonata del match è stato l'infortunio nel primo tempo di Stanislav Lobotka, costretto ad uscire in barella.

Tutte le immagini del match, nella fotogallery in allegato a cura del fotografo di CalcioNapoli24 a Monza, Ciro De Luca: