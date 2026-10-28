La grinta di Rafa Marin e KDB, le esultanze di Politano-Hojlund e Lobotka KO: tutti gli scatti di Monza-Napoli | FOTOGALLERY CN24

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Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24
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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Ultime notizie Serie AVittoria di cinismo e cattiveria, ma anche di qualità e dominio nel secondo tempo: gli azzurri trionfano in trasferta, Monza-Napoli finisce 1-4. Coi gol di HojlundPolitanoRafa Marin e Kevin De Bruyne. L'unica nota stonata del match è stato l'infortunio nel primo tempo di Stanislav Lobotka, costretto ad uscire in barella.

Tutte le immagini del match, nella fotogallery in allegato a cura del fotografo di CalcioNapoli24 a Monza, Ciro De Luca:

 

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