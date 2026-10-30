"Ricordatevi che siete alla Juventus". Ultimatum da Carnevali, Spalletti per il momento non si tocca

Ultime notizie SSC Napoli - Nella mattina di ieri l’ad della Juventus Giovani Carnevali ha riunito la squadra sui campi della Continassa per ribadire la presa di posizione della proprietà al fianco di Luciano Spalletti e per ammonire senza mezzi termini ogni singolo membro della rosa. Ne parla Tuttosport.

"Il mister, per il momento, non si tocca: a doversi dare una sveglia sono i calciatori. Anche perché Carnevali è convinto che la Caporetto di Marassi non abbia nulla che vedere con moduli, turnover o qualsivoglia nefandezza tattica. Semmai con l’assenza più totale di verve, furia agonistica, voglia, orgoglio... Tutti concetti ribaditi dallo stesso Spalletti a margine del match col Genoa.

Una resa, a detta dell’ad bianconero, incondizionata e vergognosa, nell’economia di un momento stagionale inaccettabile. Da lì il monito ai vari membri della squadra di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei tifosi, del club, della proprietà. Ma soprattutto, l’imperativo di inscenare una reazione immediata.

Non a parole - altro aspetto dove i sedicenti leader della Juve non spiccano particolarmente - ma con i fatti. «Ricordatevi che siete alla Juve». Ed è proprio alla luce di questo ultimatum che Spalletti, in sinergia con la dirigenza, ha deciso di tornare sui suoi passi, disponendo il ritiro fino al match con il Napoli"