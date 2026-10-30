Centro sportivo Napoli a Qualiano, De Laurentiis spedisce le bozze di contratto! Possibile firma a giorni, cantieri in 3-4 mesi

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis sta disputando un match decisivo per il futuro del Napoli. Il presidente si sta occupando in prima persona delle infrastrutture e il centro sportivo al momento è il più vicino alla realizzazione.

Come racconta Repubblica, la trattativa con Qualiano, il comune nell'area nord individuato dal Napoli dopo decine di sopralluoghi nell'hinterland, è ormai alla fase conclusiva. L'area individuata è quella di Pozzonuovo-Cardinale. La strada di riferimento è via Ripuaria.

"La bozza di contratto con i tre proprietari dei terreni, complessivamente 13-14 ettari, è pronta ed è stata mandata ai legali dei venditori per valutare i dettagli. Se non sorgeranno intoppi, il Napoli potrebbe firmare il preliminare di acquisto già la prossima settimana"

L'acquisto farà partire l'iter burocratico per velocizzare i lavori: "l'obiettivo è far partire i cantieri nel 2027, gennaio o più presumibilmente febbraio. L'idea di ADL è un centro per ospitare prima squadra e giovanili. 10 campi ma non solo: foresterie, palestre, sede del Napoli con uffici dell'area tecnica, sportiva e dipendenti".