DIRETTA VIDEO - Monza-Napoli: segui il pre-partita su CN24TV

Monza-Napoli in diretta video. Segui la partita di questo nuovo turno di campionato live con la sfida del Brianteo che vale tre punti pesantissimi per la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo l'amarezza del 3-3 finale contro la Roma e una clasifica distante dalle reali ambizioni, gli azzurri cercano riscatto con l'obiettivo di svoltare finalmente la stagiona.

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Diretta Monza-Napoli su CN24TV

Appuntamento dunque con Monza-Napoli in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la gara, le immagini e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli 24. Pre-partite, live reaction e post gara visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e il canale Youtube CalcioNapoli24. Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Saremo in diretta dallo studio con Ciro Novellino e dal campo con Riccardo Nicotra.

Monza-Napoli: diretta testuale