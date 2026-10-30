Alisson Santos corre a grandi falcate verso il rientro! Ecco quando lo staff medico si augura di rivederlo in campo
Rassegna Stampa 09:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Fine novembre potrebbe essere il momento ideale per un infortunato di casa Napoli come Alisson Santos, scrive Il Mattino.
Il brasiliano corre a grandi falcate verso il rientro ma visti i precedenti anche per lui non ci sono certezze: “Lo staff medico napoletano si augura di rivederlo in campo contro il Sassuolo, a fine novembre. Sarebbe una mano importantissima per la verve offensiva di una squadra che comunque nelle ultime partite non si è fatta desiderare”.
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