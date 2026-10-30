Alisson Santos corre a grandi falcate verso il rientro! Ecco quando lo staff medico si augura di rivederlo in campo

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio09:45  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Fine novembre potrebbe essere il momento ideale per un infortunato di casa Napoli come Alisson Santos, scrive Il Mattino.

Il brasiliano corre a grandi falcate verso il rientro ma visti i precedenti anche per lui non ci sono certezze: “Lo staff medico napoletano si augura di rivederlo in campo contro il Sassuolo, a fine novembre. Sarebbe una mano importantissima per la verve offensiva di una squadra che comunque nelle ultime partite non si è fatta desiderare”.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top