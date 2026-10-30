Compleanno Maradona, lettera da brividi Legends Napoli: "Ti guardavamo e pensavamo: Dio esiste davvero"

È il compleanno di Diego Armando Maradona: oggi avrebbe compiuto 66 anni. Per l'occasione, le Napoli Legends hanno onorato il Pibe de oro con una lettera da brividi.

Caro Diego, quanto vorremmo poterti abbracciare ancora per un istante. Certi giorni la tua mancanza fa un rumore assordante così chiudiamo gli occhi e torniamo con te tra le tue risate, i tuoi scherzi, gli sguardi che ci dicevano tutto. Ti guardavamo in allenamento e pensavamo: Dio esiste davvero. Perché in quel piede, in quel tocco capace di inventare l'impossibile, c'era qualcosa di divino. Nessuno ti aveva insegnato il calcio ma tu lo insegnavi al mondo. Ma non sono i gol a mancarci. Né le vittorie. Ci manchi tu, Diego. Quello che non rimproverava mai un compagno se sbagliava, prendevi le nostre paure e ci facevi credere di poter vincere tutto.

Per il mondo eri il più grande. Per noi eri un fratello sempre pronto ad aiutarci se avevamo un problema personale. E da lassù siamo sicuri che saresti orgoglioso di noi. Siamo rimasti uniti per te Diego e abbiamo fondato le Napoli Legends per restituire un po' dell'amore che Napoli ci ha donato grazie a te. Con noi ci sono anche tutti i campioni arrivati dopo che hanno fatto sognare ed innamorare il tuo popolo. Ci sono Dalma e Dieguito: un pezzo vivo di te. E siamo sicuri che se fossi ancora qui saresti tu fiero a guidare le Napoli Legends. Il nostro capitano.

A Frosinone un anno fa abbiamo ricomposto un pezzo della Magica. Zolin ha indossato la tua maglia, accanto a Bruno e Antonio. Avresti dovuto vedere i nostri occhi. Il 26 maggio scorso siamo tornati al San Paolo, che oggi porta il tuo nome. Quanto amore! Stadio pieno, stessi cori di quarant'anni fa. Sul maxischermo il tuo volto. In campo, per i ragazzi di Nisida e i bambini del Santobono. Abbiamo alzato gli occhi al cielo. E per un attimo ci è sembrato di sentirti: «Forza ragazzi, andiamo!» perché come nelle foto di oggi ti abbiamo sentito accanto a noi.

Credevamo di aver regalato qualcosa a Napoli. Invece Napoli grazie a te ha regalato a noi l'eternità.

E non sappiamo dove vadano gli immortali quando lasciano questa terra. Ma sappiamo dove sei rimasto tu: nel cuore di Napoli. E nel nostro. E finché ci saremo, non giocheremo mai senza di te. Buon compleanno Diego ovunque tu sia. Ti amiamo, Capitano!

I tuoi fratelli delle Napoli Legends.