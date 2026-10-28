Cessione SSC Napoli entro 2 anni! Repubblica: ADL prepara il terreno con gli Aponte, ecco il piano

Ultimissime Calcio Napoli - Un blitz ad altissima quota in Svizzera per decidere non solo il futuro del nuovo stadio del Napoli ma anche il destino del club, il quale potrebbe andare alla famiglia Aponte contestualmente alla frenata della cordata guidata da Matt Rizzetta.

Come riportato infatti da La Repubblica, il patron azzurro ha sostenuto un vero e proprio pressing a tutto campo organizzando due incontri nella stessa giornata, uno a pranzo e uno a cena, con gli armatori di origini sorrentine. Al centro delle discussioni non ci sarebbe stato solo un consolidamento della partnership commerciale in ottica della realizzazione del nuovo stadio nella zona Est di Napoli, ma il passaggio graduale delle quote del club.

Cessione Napoli alla famiglia Aponte? Il piano di ADL

La mossa del presidente arriva dopo il nulla di fatto con la cordata di investitori americani. La cifra di oltre 2 miliardi di euro, rifiutata da De Laurentiis a marzo, non è più sul tavolo: complice il momento difficile della squadra in campionato e in Champions League, le pretese degli acquirenti si sono abbassate e si parla di adesso circa 1,3 miliardi di euro.

ADL ha aperto pubblicamente alla cessione in questi giorni ma con un desiderio preciso: lasciare a un napoletano. E in tal senso la figura di Diego Aponte, 49enne rampollo della famiglia e tifoso azzurro dichiarato, rappresenterebbe l'interlocutore ideale per un passaggio di consegne che garantisca continuità e solida capacità finanziaria.

ADL - sempre come riportato da La Repubblica - avrebbe un piano ben preciso: prima il naming Rights & Partnership, con l'obiettivo di intitolare il nuovo impianto col brand di famiglia, dando vita alla MSC Arena (o MSC Stadium) a fronte di un'importante sponsorizzazione, poi l'ingresso il loro ingresso in società.

Il sogno di De Laurentiis è infatti coinvolgere gli Aponte come soci diretti per l'acquisizione e il rilancio dell'area di San Giovanni a Teduccio, operazione che gravita attorno all'acquisto dei 25 ettari dell'ex raffineria Q8, area attualmente soggetta a bonifica, per realizzare uno stadio avveniristico da 70mila posti con hotel e complessi commerciali.

Successivamente, poi, si getterebbero le basi per un passaggio di mano: sempre nei piani del presidente del Napoli, la sinergia permetterebbe di preparare la successione tra due anni ma lasciandolo nel frattempo al comando del Napoli affinché la transizione possa avvenire nel miglior modo possibile.

Tuttavia se sul piano finanziario il dialogo con gli Aponte prometterebbe sviluppi decisivi, resta da sciogliere il nodo con il Comune di Napoli. Senza un'intesa formale con le istituzioni locali, anche la Kuwait Petroleum non aprirà alla cessione dei terreni di Napoli Est.