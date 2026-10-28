Cessione SSC Napoli, nuova offerta USA al ribasso: le cifre aggiornate

Cessione SSC Napoli nei prossimi anni? Lo scenario appare sempre più probabile e confermato dalle indiscrezioni, col passaggio che avverrebbe però in direzione della famiglia Aponte a oggi e non verso la cordata statunitense guidata da Matt Rizzetta. Anche perché quest'ultima, dopo l'approccio estivo, avrebbe abbassato l'asticella come riporta anche La Repubblica oggi in edicola.

Cessione SSC Napoli, rilancio al ribasso dagli USA