Cessione SSC Napoli, nuova offerta USA al ribasso: le cifre aggiornate
Cessione SSC Napoli: quanto offrono gli americani
Cessione SSC Napoli nei prossimi anni? Lo scenario appare sempre più probabile e confermato dalle indiscrezioni, col passaggio che avverrebbe però in direzione della famiglia Aponte a oggi e non verso la cordata statunitense guidata da Matt Rizzetta. Anche perché quest'ultima, dopo l'approccio estivo, avrebbe abbassato l'asticella come riporta anche La Repubblica oggi in edicola.
Cessione SSC Napoli, rilancio al ribasso dagli USA
Due gli incontri a Ginevra: a pranzo e a cena (con gli Aponte, ndr). È la risposta del presidente del Napoli al gelo della scorsa settimana con la cordata americana guidata da Matt Rizzetta, non più disposti a offrire oltre i due miliardi rifiutati dal numero uno azzurro a marzo. La cifra si è abbassata a 1,3 miliardi e ADL si è reso quindi conto di non poter più indugiare, perché la crisi della squadra sta indebolendo la sua posizione di venditore.