Nuova tuta SSC Napoli 2027 in vendita! Ecco il prezzo e il link per acquistarla online

Informazione pubblicitaria - La nuova tuta SSC Napoli 2026-2027 in vendita anche su Amazon! La nuova tuta per il Centenario del Napoli è finalmente in vendita e può essere acquistata online anche sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 179,00 euro che include giacca con cappuccio e pantaloni.

Prezzo : 179,00 euro

: 179,00 euro Tuta di colore blu : https://link.amazon/B0f1mbcqk

: https://link.amazon/B0f1mbcqk Tuta di colore bianco : https://link.amazon/B07gMlf18

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Tuta Napoli 2027

Se ti stai chiedendo dove acquistare la nuova tuta del Napoli, allora sappi che adesso è disponibile anche in vendita online sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 179,00 euro che include sia il pezzo di sopra che il pezzo di sotto. Le taglie disponibili sono S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL.

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La tuta con cappuccio SSC Napoli 2026-2027 unisce stile sportivo e dettagli celebrativi in un design moderno e versatile. La giacca, realizzata nell’elegante colore blu marino oppure bianco, presenta una pratica chiusura full zip frontale, cappuccio integrato e due comode tasche laterali.

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Gli inserti su manica nelle tonalità Centenary Blue e bianco valorizzano il look con un richiamo esclusivo ai colori celebrativi del club. Sul petto spiccano il logo Centenario SSC Napoli e il logo EA7, simboli di identità e performance. I pantaloni, in raffinata colorazione Marine Blue, sono arricchiti dai loghi Centenario SSC Napoli ed EA7 coordinati.

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Gli inserti laterali bianchi e azzurri donano dinamismo e continuità stilistica all’intera tuta, mentre i bordi in costina assicurano comfort e una vestibilità stabile durante ogni movimento Caratterizzata da una Regular Fit confortevole e versatile. La tuta è realizzata in 100% poliestere Polystretch, tessuto leggero e resistente pensato per garantire praticità, libertà di movimento e comfort quotidiano