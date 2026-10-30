Serve un Napoli vero per poter avere la meglio di una Juventus in difficoltà. E i numeri non sono dalla parte degli azzurri

Ultime notizie SSC Napoli - Serve un Napoli vero per poter avere la meglio anche di una Juventus in difficoltà. E i numeri non sono dalla parte degli azzurri di Massimiliano Allegri, scrive Il Mattino.

“22 gol segnati in stagione, ma anche 18 subìti troppo facilmente. Gli azzurri sono destinati a rincorrere le prime posizioni: la zona Champions non è lontanissima, ma neppure a un passo. E perdere altro terreno sarebbe rischioso.

Max ha concesso ieri a tutti un turno di riposo. 24 ore per riprendere le energie giuste, per stare in famiglia, per allontanarsi da ogni scoria possibile. A Monza è stata scelta la modalità trasferta perfetta: partenza in mattinata, vittoria, rientro in tarda serata”