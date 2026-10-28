Formazioni ufficiali Monza-Napoli: le scelte di Juric e Allegri

Formazioni ufficiali Monza-Napoli: gara decisiva per gli azzurri di Massimiliano Allegri. Serve una svolta stagionale per risalire in classifica e dovrà passare inevitabilmente dal match di stasera dopo la delusione di Napoli-Roma 3-3.

Segnali ingoraggianti nella prima ora contro i capitolini ma ora servono punti, considerando che i partenopei ne hanno appena 11 e solo quattro in più dei lombardi nel frattempo in risalita dopo un avvio di stagione altrettanto complicato.

Sarà infatti una gara tutt'altro che scontata e da sottovalutare, considerando anche come è andata a Venezia.

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