Formazioni ufficiali Monza-Napoli: le scelte di Juric e Allegri
Primo Piano 19:49
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Formazioni ufficiali Monza-Napoli
Formazioni ufficiali Monza-Napoli: gara decisiva per gli azzurri di Massimiliano Allegri. Serve una svolta stagionale per risalire in classifica e dovrà passare inevitabilmente dal match di stasera dopo la delusione di Napoli-Roma 3-3.
Segnali ingoraggianti nella prima ora contro i capitolini ma ora servono punti, considerando che i partenopei ne hanno appena 11 e solo quattro in più dei lombardi nel frattempo in risalita dopo un avvio di stagione altrettanto complicato.
Sarà infatti una gara tutt'altro che scontata e da sottovalutare, considerando anche come è andata a Venezia.
Formazioni ufficiali Monza-Napoli
- MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Bakoune; Birindelli, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Ngonge; Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Cutrone, Forson, Akinsanmiro, Zeballos, Ciurria, Touré, Colpani, Carboni, Mota Carvalho, Kouadio, Mout.
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, De Bruyne, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci.
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