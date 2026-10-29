"L'ho visto molto bene", da casa Napoli è arrivato un apprezzamento per un obiettivo di mercato

Ultime notizie SSC Napoli - Nel corso della conferenza stampa dopo Monza-Napoli, Luca Marianucci ha espresso un giudizio positivo anche sulla prestazione di Gustavo Varela, sottolineandone l'atteggiamento e la capacità di contribuire in entrambe le fasi di gioco. Il difensore azzurro ha riconosciuto le difficoltà legate alla pressione esercitata dai brianzoli, evidenziando come non sia semplice per una prima punta sostenere un lavoro difensivo così intenso.

«L'ho visto molto bene, anche se il pallino del gioco lo avevamo noi. Il Monza pressa forte», ha spiegato Marianucci. A convincerlo è stata soprattutto la lucidità mostrata dal compagno sotto porta, nonostante le energie spese in fase difensiva. «Quando fatichi difensivamente puoi essere carente, e invece lui è stato bravo in ambedue le fasi».