Allegri ha sfatato un tabù del Napoli che riguardava un singolo calciatore

Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, per Lobotka si temeva un infortunio serio e un recupero molto lungo. C’è una doppia lesione, ma non fratture. E nessun interessamento ai legamenti.