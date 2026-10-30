Allegri ha sfatato un tabù del Napoli che riguardava un singolo calciatore

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, per Lobotka si temeva un infortunio serio e un recupero molto lungo. C’è una doppia lesione, ma non fratture. E nessun interessamento ai legamenti.

“L’infortunio di Lobotka conferma l’incredibile predisposizione del Napoli alla sfortuna, ma non rischia di risucchiare il Napoli in un'emergenza. L’intuizione di Allegri di abbassare De Bruyne risulta una mossa vincente, la squadra ha dimostrato di non essere più “Lobocentrica”.

Con De Bruyne è cambiata l’idea in costruzione: Kevin è abile anche nei lunghi cambi di gioco, nella gestione del pallone sotto pressione, non solo per eludere la pressione ma per superarla e ribaltare velocemente l’azione”

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