Pioli accostato a Juve e Napoli: commenterà a Sky il post partita

Il futuro della panchina della Juventus continua a tenere banco e, tra i nomi accostati ai bianconeri, torna a circolare con insistenza quello di Stefano Pioli. L'ex allenatore di Milan e Inter sarebbe pronto a rimettersi in gioco e potrebbe rappresentare una delle alternative valutate dalla dirigenza in caso di separazione anticipata da Luciano Spalletti.

La Juventus starebbe prendendo in considerazione anche la possibilità di affidare la squadra a un allenatore con un incarico temporaneo, valido soltanto fino al termine della stagione. In questo scenario, il profilo di Pioli sarebbe tornato d'attualità.

Juventus, Pioli disponibile: possibile contratto fino a giugno

Tra le ipotesi al vaglio della società bianconera ci sarebbe quella di un accordo di sette mesi. Una soluzione che consentirebbe alla Juventus di affidarsi a un tecnico esperto per concludere la stagione, rinviando all'estate le decisioni definitive sul progetto tecnico.

Pioli sarebbe disponibile ad accettare una proposta di questo tipo e avrebbe voglia di intraprendere una nuova avventura professionale. Per il momento, tuttavia, non risultano accordi definiti e la pista resta legata alle valutazioni della dirigenza juventina.

Pioli ospite a Sky Calcio Club dopo Juventus-Napoli

Intanto, Stefano Pioli sarà protagonista anche in televisione. Domenica sera, infatti, l'allenatore parteciperà come ospite a Sky Calcio Club, la trasmissione di Sky Sport dedicata al commento del postpartita di Juventus-Napoli.

Una presenza che arriva in un momento particolare, considerando le indiscrezioni che lo accostano proprio alla panchina bianconera. L'attenzione sarà inevitabilmente rivolta anche alle sue eventuali dichiarazioni sul futuro e sulle voci di mercato.

Spalletti e il futuro della panchina bianconera

La situazione resta da monitorare: la Juventus continua a valutare le possibili alternative, mentre il futuro di Luciano Spalletti rappresenta uno dei temi centrali in casa bianconera.

Pioli non sarebbe l'unico nome preso in considerazione e la dirigenza dovrà decidere se proseguire con l'attuale guida tecnica oppure aprire un nuovo capitolo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per delineare le strategie del club.