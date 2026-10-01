Seconda maglia Napoli dedicata all'Argentina! Link e prezzo per acquistarla online

Informazione pubblicitaria - La nuova secondamaglia SSC Napoli 2026-2027 in vendita anche su Amazon! La seconda maglia per il Centenario del Napoli è finalmente in vendita e può essere acquistata online anche sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 150,00 euro. Il pantaloncino ufficiale costa invece 50,00 euro.

Prezzo : 150,00 euro

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Seconda Maglia Napoli 2026 2027

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Se ti stai chiedendo dove acquistare la seconda maglia del Napoli, allora sappi che adesso è disponibile anche in vendita online sullo store ufficiale Amazon, al prezzo di 150,00 euro. Le taglie disponibili sono S, M, L, XL, XXL, XXXL.

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La seconda Maglia del Napoli 2026 2027 nasce per celebrare legame tra Napoli e l'Argentina, una connessione fatta di passione, appartenenza e tradizione calcistica che continua a viaggiare nel tempo. L’elegante colorazione biancaa righe azzurre esalta i dettagli iconici della maglia, creando un design raffinato e moderno che celebra il profondo legame tra Napoli, la sua storia e la cultura argentina.

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La maglia è stata rinominata "Maglia Gara Away Authentic Nàpoles". Il Logo SSC Napoli in silicone 3D presenta sullo sfondo il Golfo di Napoli, con il Vesuvio che fa da sfondo al mare. Completa il design la scritta "Partenopei" applicata sul retro del collo, un richiamo diretto alle radici e all’orgoglio identitario di Napoli e del suo popolo.

Novità assoluta di questa stagione, la tecnologia NFC che ti permette di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli, applicata all’interno della patch “Authentic”, simbolo di originalità e autenticità del prodotto Il retro collo è personalizzato con la scritta “Partenopei”, tributo alle radici e all’orgoglio di un’intera città. Completano la nuova maglia Napoli ufficiale lo sponsor Sorgesana sul retro e il logo Dongfeng sulla manica.

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Il tessuto in poliestere jacquard, arricchito da righe in contrasto color Azzurro Napoli, richiama visivamente questo viaggio culturale e sportivo, fondendo eleganza e spirito identitario in un’unica maglia. L’utilizzo di una trama a rete leggera ed elastica sul retro della maglia e negli inserti sotto la manica assicura traspirabilità ottimale, libertà di movimento e una sensazione di freschezza costante anche durante le fasi più intense di gioco. La costruzione della maglia è impreziosita da dettagli tecnici e stilistici esclusivi ed è caratterizzata da una vestibilità Regular Fit, pensata per garantire equilibrio tra comfort e performance.

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La manica raglan frontale favorisce una vestibilità ergonomica e una maggiore libertà nei movimenti; la costina bicolore su collo e maniche, morbida e confortevole, aggiunge un tocco distintivo ed elegante al design; il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano il look con dinamismo e modernità, valorizzando la silhouette del capo. È Napoli riconosciuta da lontano, sentita come propria.

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È il sud che incontra il sud, dall'Italia all'Argentina; stesso carattere, stessa intensità, stesse vibrazioni. Dentro porta la nobiltà della storia. Un calore popolare, un calore vivo, che appartiene al sud del mondo. Nápoles non è solo un luogo. E' un'eredità che viaggia. Nel tempo. Nello spazio. Tra Napoli, l'Argentina e tutto il Sud America. Nel cuore.