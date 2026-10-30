Spalletti studia l'11 anti-Napoli! La Juve proverà a non cadere nella più classica delle trappole

Ultime notizie Serie A - La Juventus dovrà andare avanti con i giocatori che ha a disposizione, Spalletti proverà ad affidarsi ai fedelissimi - McKennie, Douglas Luiz, ancora Kolo Muani - ma proverà a trovare nuova linfa pure da chi adesso deve dimostrare qualcosa di forte, qualcosa di diverso. Ne parla Tuttosport.

Contro il Napoli nuovamente difesa a tre, centrocampo a cinque con lo statunitense pronto ad allargarsi da ala offensiva, la sensazione che poi Nick Woltemade possa essere della partita dal primo minuto.

"E Alajbegovic? E Zhegrova? Molto più di altre volte, una certezza: con il Napoli sarà una partita lunga, al cui interno ci saranno tanti match differenti. Avere cambi impattanti sarà allora determinante, come ritrovare qualche giocatore in buona forma rispetto al nulla visto a Genova.

La Juve proverà a non cadere nella più classica delle trappole: partire in sfuriata, subire la pressione di un mancato gol (o peggio: quella dopo una rete presa) e poi provare a rialzarsi combattendo con l’ansia"