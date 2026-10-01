Roma-Real Madrid gratis in streaming: ecco dove vedere la partita di Champions League

Informazione pubblicitaria - La Champions League 2026-27 è su Prime Video! La notizia è ufficiale: la piattaforma di Amazon trasmette in diretta esclusiva la prima partita di UEFA Champions League, la prossima è la partita Roma vs Real Madrid di mercoledì 14 ottobre ore 21:00.

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La prossima partita in programma è il match della fase campionato Roma-Real Madrid (mercoledì 14 ottobre, ore 21:00, con pre-partita dalle 20:00). Inoltre l'abbonamento dà accesso a contenuti bonus come sorteggi, show, magazine, il Prime Time e alle partite Inter-Shakhtar, Porto-Napoli, PSG-Roma e Borussia Dortmund-Inter. Clicca su: www.primevideo.com

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Infatti, i nuovi abbonati Prime hanno diritto ad un periodo di prova gratuito di 30 giorni, un mese gratis alla fine del quale potranno decidere se rescindere o meno l'abbonamento.

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Al termine del periodo di prova di 30 giorni, il costo dell'abbonamento sarà di 4,99 euro al mese, cioè 49,90 euro all'anno. Ricordati che potrai disdire l'abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale e senza pagare niente. Approfitta di 1 mese gratis su Prime Video per guardare la Champions League in diretta!

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