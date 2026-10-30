Compleanno Maradona, De Laurentiis: "Oggi nasceva il riscatto di Napoli: oggi è mito"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Compleanno Maradona, gli auguri di Aurelio De Laurentiis

"Oggi nasceva il riscatto di una Napoli malvista e maltrattata. Una nuova genesi dopo Partenope. Ormai diventato mito, si continuerà ad amarlo per sempre"; così Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, fa gli auguri via X a Diego Armando Maradona che avrebbe compiuto oggi 66 anni

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