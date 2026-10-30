Calciomercato Napoli, Schira annuncia: "Varela a gennaio, pronto il blitz: stessa agenzia di Rafa Marin"

Calciomercato Napoli: la società sarebbe pronta a fare sul serio per Gustavo Varela a gennaio. A darne conferma è l'esperto di mercato Nicolo Schira sul suo canale Youtube.

E ci sarebbe un importante e forse determinante elemento potenzialmente a favore dell'affare: ovvero l'agenzia dell'attaccante portoghese, la stessa di Rafa Marin che nel frattempo si sta riprendendo con merito la maglia azzurra.

Ultimissime verso Juve-Napoli

"Oggi è il 30 ottobre e sarebbe stato il compleanno di colui che per me è il più grande di tutti nella storia del calcio. Dico Armando Maradona. E allora parto dal Napoli, perché sta dando dei segnali di risveglio, anche se in classifica è ancora molto attardato: 14 punti in nove giornate sono pochi, troppo pochi per una squadra che comunque l'anno scorso era arrivata seconda. Però, nelle ultime partite, il Napoli con il 4-3-3, con Kevin De Bruyne a centrocampo, in mezzo al campo, da regista, nel cuore del gioco, sta migliorando la proposta di calcio, sta migliorando nelle prestazioni, gioca di più all'attacco e fa più gol. Se inizia a registrare la difesa, può togliersi delle soddisfazioni. Ha fatto un'ora alla grande contro la Roma, ma non è bastato ed è finita 3-3. Ha giocato e stravinto a Monza. Ovviamente, l'esame di maturità sarà domenica sera a Torino contro la Juventus.

Retroscena scintille Manna-Conte

Doppia sfida da ex: Spalletti da una parte, Allegri dall'altra. Ma nel Napoli c'è anche un altro grande ex Juve, Giovanni Manna, che non ha mai nascosto di essere stato, da giovane, un tifoso juventino: aveva anche il tatuaggio dei trofei. Lui aveva realizzato il suo sogno di diventare dirigente alla Juve, poi però non avevano creduto davvero in lui. A un certo punto arriva la chiamata di De Laurentiis, del Napoli, che gli cambia la vita. Perché alla Juve era un dirigente, ma era uno dei tanti; al Napoli è stato il plenipotenziario sul mercato e ha costruito la squadra con Antonio Conte, che ha vinto lo scudetto. L'anno scorso è arrivato il secondo posto e la Supercoppa. Alcuni acquisti, però, va detto, soprattutto nell'ultimo anno, non hanno funzionato. E quindi Conte e Manna, le discussioni, la paternità di chi avesse voluto quell'altro: alla fine sono finiti sul banco degli imputati.

Rafa Marin si riprende il Napoli: pronto il rinnovo

Però a volte il calcio, nel tempo, va anche a scombinare certe riflessioni. Prendiamo Rafa Marin. Con Conte non toccava mai il campo. Al Villarreal aveva fatto molto bene, ma si diceva: «È un difensore da calcio spagnolo, in Italia farà fatica». Poi arriva l'emergenza difensiva: si rompe Buongiorno, ci sono tante assenze, arrivano due richieste dalla Liga e una da un club di Premier League. Il Napoli dice no: «Lo tengo». Manna dice: «Io credo in lui». Quindi convince Allegri a dargli fiducia. Ad Allegri piace nel precampionato e Rafa Marin resta tra i quattro o cinque centrali. Alla fine, invece, guardate le statistiche: gioca sempre titolare. Tra l'altro, dopo essere partito così così, nelle ultime quattro o cinque partite è stato sempre tra i migliori in campo. Ha trovato anche il gol contro il Monza. È sempre più protagonista. È in scadenza, di fatto, tra due anni e mezzo, nel 2029. Nell'idea del Napoli c'è quella di rinnovargli il contratto. Quindi Napoli e Rafa Marin, prove di rinnovo. Poi vedremo se sarà fino al 2031 o al 2032. Si entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Ma il Napoli vuole tenersi stretto Rafa Marin, sul quale non dovete dimenticare il Real Madrid. Nell'estate che verrà, quindi nel 2027, dal 1° al 15 luglio, il club spagnolo avrà la recompra da 35 milioni. È chiaro che il Real Madrid ha la recompra sia su Rafa Marin sia su Jacobo Ramón. La sensazione è che, costando anche molto meno rispetto a Rafa Marin — 10 milioni —, la utilizzerà per il difensore classe 2005 del Como. Poi vedremo se il Como lo riacquisterà, come è accaduto con Nico Paz, oppure se il Real si terrà Jacobo Ramón. Rafa Marin, invece, il Napoli se lo tiene stretto, perché ha trovato un titolare aggiunto, anche perché Rrahmani ha una certa età e Buongiorno è sempre infortunato. Alla fine Rafa Marin sta diventando una colonna di questo Napoli.

Calciomercato Napoli, obiettivo Varela a gennaio