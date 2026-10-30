Zazzaroni: "Spalletti-Allegri? C'è una vergognosa mancanza di rispetto! Gli aggettivi usati sono sempre gli stessi: bollito, finito, fallito, incapace"

Ultime notizie SSC Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano odierno analizza le situazioni che vedono protagonisti gli allenatori di Napoli e Juventus, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

“La prima cosa che mi è venuta in mente pensando a Juve-Napoli, a Spalletti-Allegri, non è stato il calcio, bensì il concetto di rispetto. Meglio, l’intollerabile, poiché vergognosa mancanza di rispetto nei loro confronti.

Sui social si fa troppo spesso confusione tra la libertà d’espressione e di critica e la mancanza di rispetto per chi ha il mestiere e venti, trenta o addirittura quarant’anni di esperienza e successi ad alto livello. Gli aggettivi usati per colpire sono sempre gli stessi: bollito, finito, fallito, incapace.

Tra Lucio e Max ne resterà verosimilmente uno solo domenica sera. Sul perdente scenderà la solita pioggia di guano: il vero sconfitto sarà tuttavia il calcio, ucciso dalla maleducazione, dall’egotismo, dai personalismi, dal narcisismo. Dalla frustrazione di non poter essere mai il bersaglio”