Zazzaroni: "Spalletti-Allegri? C'è una vergognosa mancanza di rispetto! Gli aggettivi usati sono sempre gli stessi: bollito, finito, fallito, incapace"

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio14:30  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano odierno analizza le situazioni che vedono protagonisti gli allenatori di Napoli e Juventus, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

“La prima cosa che mi è venuta in mente pensando a Juve-Napoli, a Spalletti-Allegri, non è stato il calcio, bensì il concetto di rispetto. Meglio, l’intollerabile, poiché vergognosa mancanza di rispetto nei loro confronti.

Sui social si fa troppo spesso confusione tra la libertà d’espressione e di critica e la mancanza di rispetto per chi ha il mestiere e venti, trenta o addirittura quarant’anni di esperienza e successi ad alto livello. Gli aggettivi usati per colpire sono sempre gli stessi: bollito, finito, fallito, incapace.

Tra Lucio e Max ne resterà verosimilmente uno solo domenica sera. Sul perdente scenderà la solita pioggia di guano: il vero sconfitto sarà tuttavia il calcio, ucciso dalla maleducazione, dall’egotismo, dai personalismi, dal narcisismo. Dalla frustrazione di non poter essere mai il bersaglio”

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top