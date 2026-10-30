Ultime da Castel Volturno: Allegri prepara Juve-Napoli e divide la squadre per reparti

Ultimissime notizie dallo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, dove questa mattina la squadra si è rimessa agli ordini di Massimiliano Allegri per il primo allenamento in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Il report pubblicato dalla SSC Napoli fa sapere che il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico e attivazione tecnica. A seguire la squadra ha svolto un lavoro per reparti.