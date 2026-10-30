Conferenza Allegri Juve-Napoli: ecco quando parlerà e dove vederla

Conferenza Massimiliano Allegri per Juventus-Napoli: appuntamento per la 10ª giornata di Serie A, con il tecnico azzurro che presenterà il big match dell'Allianz Stadium dopo la grande vittoria contro il Monza. Appuntamento anche su CalcioNapoli24.it con la diretta testuale.

Conferenza Allegri Juve-Napoli

Il tecnico parlerà in conferenza sabato 31 ottobre alle 12.30: appuntamento in diretta sul canale ufficiale YouTube della SSC Napoli.

Poco dopo, in leggera differita, sarà possibile vedere la conferenza del tecnico su CalcioNapoli24. Appuntamento sul canale Youtube di CN24 o sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno.