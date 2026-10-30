Juventus in ritiro fino al Napoli: Carnevali striglia la squadra, Spalletti chiede una reazione

La sconfitta contro il Genoa lascia il segno in casa Juventus. Dopo il passo falso, la società ha deciso di intervenire per richiamare il gruppo alle proprie responsabilità e preparare al meglio la sfida contro il Napoli. Luciano Spalletti resta al suo posto, ma alla Continassa il clima è teso e la richiesta è una sola: reagire subito.

Juventus in ritiro e Spalletti, confronto con Carnevali alla Continassa

Dopo la battuta d’arresto contro il Genoa, l’amministratore delegato e direttore generale bianconero Carnevali ha incontrato la squadra per un confronto diretto. Il dirigente ha ribadito la fiducia nel gruppo di lavoro, senza però nascondere l’insoddisfazione per il rendimento delle ultime uscite. Il messaggio rivolto ai giocatori è stato chiaro: ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità nei confronti della proprietà, della società e dei tifosi. La situazione attuale non è ritenuta accettabile e serve una risposta concreta già dal prossimo impegno. La dirigenza, pur confermando il sostegno all’allenatore, si aspetta dunque un cambio di passo immediato. La priorità è ritrovare compattezza e risultati dopo una prestazione che ha alimentato dubbi e preoccupazioni.

Juventus-Napoli, ritiro fino alla sfida di domenica

Al termine del confronto con Carnevali, è arrivata la decisione di mandare la squadra in ritiro alla Continassa. La scelta è stata presa da Spalletti e condivisa dalla società: i bianconeri resteranno insieme da domani sera fino alla partita di domenica contro il Napoli. La sfida con gli azzurri assume così un peso ancora maggiore per il futuro immediato della Juventus.

Non si tratta soltanto di preparare una gara delicata, ma anche di dimostrare che il gruppo ha recepito il messaggio della dirigenza. Dopo il ko con il Genoa, i bianconeri sono chiamati a rispondere sul campo. Contro il Napoli serviranno una prestazione convincente e segnali concreti di ripresa per riportare serenità nell’ambiente.