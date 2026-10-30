Primavera, domani Monopoli-Napoli: ecco i convocati di Nocerino

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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I convocati del Napoli Primavera per la sfida col Monopoli

Il Napoli Primavera incontra domani il Monopoli in trasferta per la settima giornata del Campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Venenziani di Monopoli alle ore 14:30. Di seguito l'elenco dei convocati dall'allenatore Antonio Nocerino, che risalta per l'assenza di Milton Pereyra, Baridò, Chiummariello, Melnyk, Lieto e Pugliese: tutti e sei verranno allegrati alla prima squadra in vista delle partite contro la Juventus e il Porto.

Convocati Napoli Primavera

Ecco i convocati del Napoli Primavera: Amendola, Anic, Candela, D'Angelo, De Michele, De Stefano, Esposito, Favicchio, Lepre, Liccardo, Mane, Marotta, Natale, Pepe, Riccio, Rovetini, Santella, Saviano, Spinelli.

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