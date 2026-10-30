Lobotka ko? Ecco chi sarà il padrone della regia da qui fino a gennaio inoltrato
Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la certezza è che salterà un bel po’ di partite e che fino a gennaio inoltrato il primo padrone della regia sarà Kevin De Bruyne.
“Domenica a Torino sarà lui a dirigere le operazioni contro la Juventus. Nelle tre partite in cui ha gestito i ritmi e i tempi del gioco, ha sfoderato prestazioni all’altezza della sua fama. Di altissimo livello in entrambe le fasi: intuizioni, giocate da fuoriclasse, energia da mediano e il primato sistematico di riconquiste rispetto ai compagni. La seconda vita di KDB, quella che Max gli ha prospettato cambiandogli il ruolo”