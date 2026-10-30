Il Napoli deve trovare il piacere del difendere per poter poi attaccare

Ultime notizie SSC Napoli - Per Luca Marianucci, la chiave per trovare il giusto equilibrio passa soprattutto dalla mentalità con cui la squadra affronta la fase difensiva. Il difensore del Napoli ritiene che la solidità arretrata possa aiutare tutti i compagni a esprimersi meglio anche in attacco, consentendo alla squadra di giocare con maggiore sicurezza e libertà.

«Serve il piacere del non prendere gol, così sei più sicuro nel rompere la linea e poi in avanti sono più concentrati a fare gol e non sulla fase difensiva», ha dichiarato. Un concetto chiaro, che individua nella voglia di difendere un elemento fondamentale per costruire prestazioni offensive più efficaci. «Dobbiamo trovare il piacere del difendere per poter poi attaccare», ha concluso.