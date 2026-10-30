L'incredibile dato del Napoli: in nove giorni segnati i gol di quasi due mesi
Rassegna Stampa 13:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Lo chiameremo così: lungo muso. Da non confondere con il muso lungo e tantomeno con le corse dei cavalli. C’entra però con le partite del Napoli di Allegri.
Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle ultime tre partite ha ritrovato l’attacco, i punti e i gol: 11 in totale.
“Per intenderci: in nove giorni, la squadra ha realizzato lo stesso numero di reti messe insieme nelle prime nove partite. 4 contro il Bodø/Glimt, 3 con la Roma sabato scorso; 4-1 contro il Monza mercoledì. Una valanga azzurra dopo la frana dei primi due mesi. Ora, però, bisogna insistere con questa splendida verve offensiva e magari abbinare i necessari miglioramenti in fase difensiva”
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