Il Napoli sembra quasi libero, sta superando un serio problema che lo affligge da un paio d’anni

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli sembra quasi libero dalla sindrome che ormai da tempo, già prima dell’arrivo di Allegri, gli impediva di concretizzare tutta la produzione offensiva.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sta superando il serio problema con i gol che lo affligge da un paio d’anni.

“Evidentemente qualcosa è cambiato, sono cambiati gli uomini: con McTominay e Anguissa in condizioni decenti è tutta un’altra musica. McT ne ha fatti quattro tra Bodø e Roma con due doppiette, Frank con i giallorossi una rovesciata. Politano ne ha segnati due in tre partite: è a quota 3 gol come nella stagione 2024-2025 e ne ha già realizzato uno in più della precedente (2 in 44 partite). Anche De Bruyne sta continuando a fare quello che ha sempre fatto: contro il Monza ha firmato la quarta rete in campionato ed è il capocannoniere del Napoli insieme con McT”