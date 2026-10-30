Varela-Napoli, dal Portogallo: pronta un'offerta per gennaio! Il Benfica incasserà una percentuale e potrà pareggiare l'offerta

Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha confermato – di fatto – che il club sta seguendo l'attaccante del Monza, Gustavo Varela. Lo ha fatto ai microfoni di DAZN Italia prima della sfida tra le due squadre, andata in scena mercoledì sera.

"Hanno un reparto offensivo forte e stanno facendo un ottimo lavoro. Gustavo Varela è un giocatore valido; sta disputando una buona stagione e si vede. Possiede molte qualità"

Secondo quanto riportato da A Bola, quotidiano portoghese, l'interesse del Napoli in vista della sessione di mercato di gennaio è concreto: il club starebbe preparando un'offerta per il Monza, con una valutazione che supera i dieci milioni di euro.

Il Benfica sta monitorando la situazione con grande attenzione. L'attaccante ventunenne ha lasciato il club a scorsa estate per un incasso immediato di 2,5 milioni di euro (cifra che potrebbe aumentare grazie a dei bonus), ma il Benfica ha una clausola che gli garantisce il 20% su una futura rivendita, oltre a un "diritto di pareggio" (matching rights): qualora dovesse arrivare un'offerta da un altro club, il Monza sarà tenuto a informare il Benfica, che avrà così la possibilità di pareggiare tale proposta – a patto, naturalmente, di trovare un accordo sia con l'atleta che con il club.

Gustavo Varela, peraltro, figura tra i giocatori pre-convocati da Jorge Jesus per le ultime due giornate della fase a gironi della Nations League, che vedranno la squadra affrontare la Danimarca (il 14 novembre a Braga) e il Galles (il 17 novembre a Cardiff).