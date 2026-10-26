Sfogo Allegri, la Procura Federale aspetta la decisioni del Giudice Sportivo! I dettagli
Ultime notizie SSC Napoli - Gli ispettori della Procura Federale sabato al Maradona hanno visto e ascoltato il tecnico del Napoli Max Allegri particolarmente agitato all’uscita dal rettangolo di gioco e in generale in tutto il post partita, in cui ha fatto fatica a contenere la rabbia e l’adrenalina. Ne parla il Corriere della Sera.
Ci sarebbe più di una frase andata ben al di là del consentito, tra quelle che oggi saranno prese in esame dal Giudice Sportivo Mastrandrea. Che cosa rischia Allegri? Più di una giornata di squalifica, oltre quella post cartellino rosso, oppure una multa aggiuntiva.
"Solo in una fase successiva potrebbe entrare in gioco la Procura Federale, che aspetta le decisioni del Giudice Sportivo. E il discorso riguarda le dichiarazioni pronunciate nel corridoio adiacente alla sala stampa e ascoltate dai presenti. «Sono sempre loro, l’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca», ha urlato Allegri, difficilmente non consapevole del fatto che sarebbe stato sentito da chiunque. Il riferimento diretto alla Roma è figlio del terzo posto della squadra di Gasperini lo scorso maggio: tra le squadre escluse dalla Champions il Milan allenato da Max"