Sfogo Allegri, la Procura Federale aspetta la decisioni del Giudice Sportivo! I dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Gli ispettori della Procura Federale sabato al Maradona hanno visto e ascoltato il tecnico del Napoli Max Allegri particolarmente agitato all’uscita dal rettangolo di gioco e in generale in tutto il post partita, in cui ha fatto fatica a contenere la rabbia e l’adrenalina. Ne parla il Corriere della Sera.

Ci sarebbe più di una frase andata ben al di là del consentito, tra quelle che oggi saranno prese in esame dal Giudice Sportivo Mastrandrea. Che cosa rischia Allegri? Più di una giornata di squalifica, oltre quella post cartellino rosso, oppure una multa aggiuntiva.