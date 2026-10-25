Galeone si sarebbe divertito a vedere Napoli-Roma, azzurri impeccabili per 69 minuti

Ultime notizie SSC Napoli - Bella davvero Napoli-Roma 3-3. Come scrive il Corriere dello Sport, Giovanni Galeone, il maestro di entrambi, si sarebbe divertito a vederla nella sua Napoli.

"In copertina ci vanno innanzitutto McTominay e Balerdi. Gasp l'ha corretta con i cambi e ha sfruttato le sole amnesie difensive di un Napoli pressoché impeccabile per 69 minuti, con inciampo finale di Beukema e proteste.

De Bruyne fa ancora il regista e dirige il Napoli in modo magistrale guadagnando possessi come un mediano (8), correndo come un ragazzino e lanciando i compagni in verticale. Gasp gli piazza Cristante a uomo come un anno fa fece contro Modric ma la mossa stavolta non funziona"