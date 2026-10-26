Aponte-De Laurentiis, domani incontro in Svizzera: idea naming rights nuovo stadio!

Nuovo stadio SSC Napoli a San Giovanni a Teduccio, domani incontro in Svizzera. E' la clamorosa indiscrezione lanciata dall'edizione odierna de Il Mattino a firma del collega Pino Taormina.

Secondo il quotidiano oggi in edicola domani è previsto l’incontro tra il presidente del Napoli e i vertici del gruppo Msc. Con lo sponsor della squadra possibile colloquio sullo stadio.

Nuovo stadio Napoli, incontro De Laurentiis - MSC a Ginevra

MSC stadium ARENA Napoli

L’incontro fissato domani mattina a Ginevra, a Chemin Rue numero 12, la sede della Msc Crociere, con la famiglia dell’armatore Gianluigi Aponte, può aprire le porte anche a qualsiasi altro tipo di scenario. Almeno sulla carta, il vertice ha un punto di partenza: valutare la possibilità di realizzare, insieme al colosso mondiale del trasporto marittimo e della logistica globale, una Msc Arena o un Msc Stadium. Una operazione, in ogni caso, che andrebbe oltre al naming right, ovvero alla semplice sponsorizzazione dello stadio. L’obiettivo del patron della Filmauro è trovare un partner autentico, che scenda in campo in prima linea al fianco del Napoli, proprio per affiancare il club azzurro nella realizzazione di un nuovo impianto da 70mila posti che il patron pensa di poter realizzare nell’ex area della Kuwait Petroleum, ormai bonificata in gran parte con un massiccio investimento da quasi 100 milioni"

MSC - Napoli, legame consolidato

Il legame tra Gianluigi Aponte, l’armatore sorrentino fondatore dell’impero Msc, e la SSC Napoli dura da decenni: Msc è anche lo sponsor principale del Napoli fino al 2029, con un contratto da 18 milioni a stagione rinnovato proprio questa estate a una cifra molto superiore rispetto all’accordo precedente, che era di 8,5 milioni di euro.

Ecco cosa scrive Il Mattino a riguardo: