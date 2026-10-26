Nuovo centro sportivo Napoli a Qualiano, trattativa chiusa per i terreni! Ecco il piano

Ultimissime Calcio Napoli - Il nuovo centro sportivo del Napoli sarà a Qualiano e lo conferma con forza Il Mattino oggi in edicola. Come infatti assicura il quotidiano, la società azzurra sta per compire un passo storico e fondamentale per la patrimonializzazione e il futuro del club.

La complessa trattativa per l'acquisizione dell'ampia area situata - destinata a ospitare la nuova e moderna Cittadella azzurra - ha imboccato la dirittura d'arrivo, superando gli ultimi ostacoli burocratici e catastali.

Nuovo centro sportivo Napoli a Qualiano, ci siamo

Negli ultimi sette giorni, i pool di legali e consulenti tecnici delle parti coinvolte hanno lavorato incessantemente per limare ogni minimo dettaglio di una negoziazione articolata. Ma superate le difficoltà formali e le verifiche sulle particelle, la situazione - assicura il giornale - è ormai definita.

Già nel corso dei primissimi giorni della nuova settimana le carte bollate e i documenti ufficiali saranno pronti sul tavolo per la firma del contratto preliminare d'acquisto (o della relativa prelazione), sancendo formalmente la svolta infrastrutturale fortemente voluta dalla presidenza.

Il nuovo polo sportivo di proprietà rappresenterà un salto dimensionale epocale per la SSC Napoli, che potrà finalmente contare su una struttura all'avanguardia in grado di unire le esigenze della prima squadra e del settore giovanile.

Il masterplan complessivo prevede la realizzazione di dieci campi da calcio regolamentari, un mini-stadio da circa 2.000 posti, pensato in modo particolare per ospitare le gare casalinghe della squadra impegnata in Youth League e spazi dedicati, uffici operativi, palestre, spogliatoi all'avanguardia e una foresteria integrata per accentrare la crescita e la vita quotidiana dei giovani talenti.

La costruzione del centro sportivo procederà per blocchi funzionali, dando priorità assoluta ai campi e alle strutture necessarie per il trasferimento immediato dei calciatori della prima squadra, ponendo così le basi solide per il Napoli del domani.