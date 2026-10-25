Espulsione Allegri da bordocampo: la reazione al 3-3 e via la giacca, Mancini lo imita! | VIDEO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliLa rabbia di Allegri che chiedeva fallo, la convalida del gol del 3-3 della rete di Balerdi, poi la sfuriata di Max: le telecamere a bordocampo di DAZN ricostruiscono il momento dell'espulsione dell'allenatore del Napoli. Con il difensore dei giallorossi Mancini che ne imita il gesto di togliersi la giacca.

Queste le immagini:

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