Espulsione Allegri da bordocampo: la reazione al 3-3 e via la giacca, Mancini lo imita! | VIDEO
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Ultime notizie SSC Napoli - La rabbia di Allegri che chiedeva fallo, la convalida del gol del 3-3 della rete di Balerdi, poi la sfuriata di Max: le telecamere a bordocampo di DAZN ricostruiscono il momento dell'espulsione dell'allenatore del Napoli. Con il difensore dei giallorossi Mancini che ne imita il gesto di togliersi la giacca.
Queste le immagini:
Tutta la rabbia di ??? ??????? vista da bordocampo ?? #Allegri #NapoliRoma #SerieAEnilive #DAZN https://t.co/Ks6GigrQh8— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 25, 2026
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