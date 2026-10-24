Super Scott McTominay, firma la doppietta contro la Roma: è 3-2 al Maradona
Brevi 19:43
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie Napoli - Scott McTominay da urlo! Il centrocampista scozzese segna la rete del 3-2 allo stadio Maradona nel corso del match contro la Roma: il numero 8 raccoglie un passaggio di Olivera e mira all'angolo alla destra di Gollini. Il portiere della Roma prova ad allungarsi, ma non riesce ad opporsi. Napoli in vantaggio al minuto 83.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google