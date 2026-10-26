Gazzetta elogia Napoli e Roma: spot superbo per il nostro calcio! Quando vogliamo siamo come la Premier

Ultime notizie SSC Napoli - Una partita magnifica Napoli-Roma, forse la più bella delle prime otto giornate. Uno spot superbo per il nostro calcio. Quando vogliamo, siamo come la Premier. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

"Grazie Napoli e grazie Roma. Peccato che non sia possibile premiare tutti con i tre punti, pareggi tanto spettacolari valgono più del misero avanzamento di una casella. Se guardiamo alla contabilità spicciola, il passettino serve a poco sia a Allegri sia a Gasperini. Se il Napoli giocherà come ha fatto ieri nel primo tempo o per qualche breve tratto della ripresa, risalirà in zone più consone. Il Napoli ha avuto in mano la partita – sul 2-0 e sul 3-2 – e se l’è lasciata sfuggire. Chi se ne importa della classifica, dopo una partita così"